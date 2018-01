Dólar cai a R$ 2,108 com bom humor na cena externa A taxa de câmbio registra queda de 0,24% no início do pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & futuros. O dólar foi negociado a R$ 2,108 às 9h20, nos contratos de liquidação à vista (em dois dias úteis). Ontem, no encerramento do pregão, o dólar valia R$ 2,113. O mercado externo exibe aparente bom humor no início desta quinta-feira. Isso leva os especialistas do mercado doméstico de câmbio a apostarem em queda das cotações do dólar durante esta manhã, mas ninguém abandona a perspectiva da volatilidade, ou seja, o sinal pode mudar a qualquer momento. Mas, pelo menos por enquanto, a aposta na desvalorização da moeda norte-americana esta manhã se pautam pelos sinais e a convicção de que, se não fossem as tensões externas dos últimos dias, o dólar estaria valendo menos nas trocas com o real. Um exemplo disso foi dado pelo comportamento de ontem: perante o alívio internacional que prevaleceu a maior parte do pregão, o dólar recuou e não mostrou valorização nem mesmo após o Banco Central comprar entre US$ 700 milhões e US$ 800 milhões em leilão, segundo cálculos do mercado.