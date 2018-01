Dólar cai a R$ 2,217, menor preço desde 7/12/2005 A cotação do dólar recuou nesta sexta-feira, com atuação forte de exportadores, risco Brasil em queda e perspectivas positivas para o fluxo financeiro. No fechamento, a moeda norte-americana exibia queda 0,63%, cotada a R$ 2,217, menor patamar desde 7/12/05 (R$ 2,195).