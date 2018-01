Dólar cai abaixo de R$ 2,15 O dólar comercial caiu abaixo de R$ 2,1500 nesta terça-feira. Às 14h56, a moeda norte-americana estava no patamar de R$ 2,139 - cotação mínima de hoje até aquele horário. Embora os operadores avaliem que o fluxo de recursos não foi expressivo na manhã desta terça-feira, a expectativa de que a entrada de dólares para o País continue forte mantém a cotação da moeda norte-americana em queda. Quando a oferta é grande, o investidor não antecipa suas compras de dólar. Pelo contrário, na expectativa de que a moeda norte-americana vá se depreciar ainda mais frente ao real, ele espera o melhor momento para negociar. Além disso, o mercado aguarda a desoneração de investimentos estrangeiros em títulos públicos, prometida pelo governo, e que deve trazer recursos novos ao País. Ou seja, os investidores estrangeiros podem aumentar a aplicação de recursos no mercado brasileiro, o que tende a pressionar ainda mais a queda da cotação da moeda norte-americana. Queda do risco O risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País - também continua em queda. A taxa está em 226 pontos base, uma queda de 3 pontos em relação ao fechamento de ontem. Um dos motivos para a queda do risco é a intenção do governo de recomprar títulos da dívida externa, o que melhora as contas do País. Cresce a expectativa de que o País consiga o investment grade - posição em que o país pode oferecer juros menores para atrair o investidor, já que ele é avaliado com um risco menor. Caso este cenário se confirme, este é mais um motivo para que a entrada de dólares no país fique ainda maior. Além disso, as empresas brasileiras acabam se beneficiando deste cenário e conseguem captar recursos no exterior com taxas mais baixas. Isso abre a possibilidade de que as empresas de fato tragam recursos do exterior, o que significa uma entrada ainda maior de dólares. A balança comercial - outra fonte de entrada de moeda norte-americana no mercado - continua muito positiva. Ontem, o governo anunciou que o saldo da balança comercial na segunda semana de fevereiro apresentou o melhor resultado do ano, com um superávit (exportações maiores que importações) de US$ 881 milhões. O superávit acumulado no mês é de US$ 1,026 bilhão, e, no ano, de US$ 3,870 bilhões.