Dólar cai abaixo de R$ 3,20 pela primeira vez em quase dois meses

O dólar encerrou os negócios em queda nesta terça-feira, 11, e terminou a sessão a R$ 3,1995, um recuo de 0,02%. A moeda não ficava abaixo de R$ 3,20 desde 16 de agosto, quando terminou a sessão cotada a R$ 3,1940.

Já a Bovespa fechou em queda de 1,05%, aos 61.021,84 pontos, com o recuo dos preços do petróleo e a cautela de investidores antes do feriado de 12 de outubro. Como amanhã a Bolsa não opera e haverá a divulgação da ata de política monetária do Federal Reserve (Fed, o Banco Central americano), investidores optaram por papéis menos arriscados. Além disso, também aproveitaram para realizar lucros vendendo ações, uma vez que o Índice Bovespa vinha fechando em alta por quatro pregões seguidos.

No exterior, a terça-feira foi marcada por queda do petróleo, dadas as incertezas sobre acordo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para conter a produção, bem como fraqueza em Wall Street, em meio à temporada de balanços.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O quadro desfavorável no exterior favoreceu a venda de ações, apesar da repercussão positiva pela aprovação em primeiro turno na Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estabelece um limite o crescimento dos gastos públicos, aprovada na Câmara na segunda-feira, 10. /COM REUTERS