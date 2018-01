Dólar cai ante o euro e o iene com eleição nos EUA A incerteza sobre o que as eleições parlamentares nos EUA trarão em termos de política monetária e fiscal está ajudando a enfraquecer o dólar nos mercados internacionais. Caso os democratas conquistem maioria na Câmara dos Representantes, como se espera, poderá ficar mais difícil para o governo negociar novos Orçamentos e, desta forma, reduzir o déficit, uma medida que favoreceria o dólar. Em contrapartida, teme-se que os democratas defendam um aumento do salário mínimo, especialmente se o mercado de trabalho continuar apertado. Esta medida inflacionária poderá tornar o Fed (banco central americano) ainda mais relutante em baixar o juro no curto prazo. O iene, por sua vez, se favorece de um inesperado comentário "agressivo" do presidente do Banco do Japão (BOJ, o banco central japonês), Toshihiko Fukui, que reativou as especulações sobre uma alta das taxas de juro do Japão até o fim deste ano. Nas últimas semanas, os mercados vinham descartando um aumento antecipado do juro do patamar atual de 0,25% ao ano uma vez que políticos japoneses apontado risco de deflação. Mas Fukui ressaltou que o BC precisa atuar preventivamente e não pode esperar até que a inflação suba. Derek Halpenny, economista sênior de câmbio do Bank of Tokyo-Mitsubishi, disse que o BC encontrará dificuldades, no entanto, para justificar uma elevação da taxa antes do fim de ano porque é possível que o núcleo da inflação desacelere para 0,1% no próximo mês, de 0,2%, e que o PIB do terceiro trimestre mostre, na próxima semana, uma contração da economia. O euro foi ajudado por comentários do presidente do Bundesbank (banco central alemão), Axel Weber, que manifestou preocupação com o nível da inflação. Weber é conhecido por sua rígida posição antiinflacionária. Os analistas acreditam que o Banco Central Europeu subirá o juro no próximo mês. Por volta das 11h55 (de Brasília), o dólar recuava a 117,70 ienes, de 118,28 ienes no fim da tarde de segunda-feira. O euro subia a US$ 1,2778, de US$ 1,2721 ontem. As informações são da agência Dow Jones.