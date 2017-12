Dólar cai com cenário externo e entrada de recursos O dólar comercial sustentava a queda na tarde desta segunda-feira, influenciado pelo ambiente externo positivo, entradas de recursos no País, o avanço da Bovespa e o fator técnico da ptax (taxa média de dólar), que servirá de base para liquidar contratos da moeda que vencem amanhã. Às 15h20, o dólar comercial valia R$ 2,121, valor 0,66% menor do que no fechamento dos negócios ontem. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana também cedia 0,66%, para R$ 2,119, valor mais baixo do dia até o momento.