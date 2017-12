Dólar cai e Bovespa sobe com tranqüilidade externa A alta dos juros dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos hoje não foi suficiente para estressar o mercado doméstico. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa mantém o ritmo de alta, motivado pelos comentários que indicam o retorno do investidor estrangeiro. Às 15h03, o índice subia 1,20%, a 37.990 pontos. No câmbio, o dólar comercial recuava naquele horário 0,09%, a R4 2,124, enquanto no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) caía 0,19%, a R$ 2, 122. Segundo operadores, hoje o dólar acompanha a tranqüilidade do mercado internacional, com destaque para o desempenho da moeda norte-americana frente às demais divisas de países desenvolvidos, para a melhora do Risco Brasil, a alta das bolsas e o recuo do preço do petróleo.