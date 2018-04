Dólar cai e fecha a R$ 2,048 com instabilidade externa O câmbio oscilou em baixa durante todo o dia. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) o dólar à vista encerrou cotado a R$ 2,047, com recuo de 0,66%. No mercado interbancário, o dólar comercial caiu 0,63% e terminou valendo R$ 2,048. Além do fluxo cambial positivo, o Risco Brasil nas mínimas históricas ajudaram a desestimular o carregamento de posições em câmbio. Às 16h38, o Risco País estava no em 167 pontos, estável. A volatilidade das bolsas norte-americanas ao redor da estabilidade também favoreceu a oscilação em baixa do dólar. Pela manhã, o dado externo mais esperado era o ISM industrial dos EUA em março, que caiu para 50,9, de 52,3 em fevereiro ante previsões de recuo para 51,5. O indicador sinalizou desaceleração da economia norte-americana.