Dólar cai e fecha a R$ 2,079 com melhora externa Após oscilar em baixa desde a abertura, o câmbio encerrou hoje com desvalorização. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista caiu 0,74% e fechou cotado a R$ 2,078. No mercado interbancário, o dólar comercial terminou em R$ 2,079, em queda de 0,67%. Os investidores reduziram posições compradas em dólar nesta segunda-feira estimulados pelos desempenhos positivos das bolsas no mundo, que tranqüilizaram os demais mercados. A decisão do Banco Popular da China de aumentar em 0,27 ponto porcentual a taxa básica de juros, para 6,39% Foi absorvida pelos investidores, favorecendo a alta dos mercados de ações na Ásia, Europa, Estados Unidos e Brasil. Notícias sobre fusões e aquisições também deram impulso aos mercados.