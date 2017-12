Dólar cai em linha com mercados no exterior

SÃO PAULO - A moeda americana mais fraca no exterior tem reflexos na sessão do mercado cambial brasileiro desta terça-feira, 21. O dólar à vista abriu em queda de 0,38%, cotado a R$ 3,1870. Às 12h31, era negociado a R$ 3,1810, o que significa um recuo de 0,56%.

A injeção de capital adicional em dois bancos chineses pelo Banco do Povo da China (PBoC, o BC chinês), a fim de ajudar a dar sustentação à economia do País, impacta as moedas de países emergentes e exportadores de commodities, como o real.

O euro também se recupera e sobe ante o dólar em meio à situação mais calma na Grécia. No mercado local, porém, o dólar pode exibir volatilidade e voltar a subir, diante das persistentes preocupações dos investidores com a economia e a política interna.

Bolsa. A Bovespa abriu o pregão desta terça-feira em leve alta, impulsionada por empresas ligadas a commodities e ao setor financeiro, mas em seguida trocou o sinal e passou a cair e atingiu a mínima de 51.463 pontos. No início da tarde, no entanto, o índice voltou a subir e operava em leve alta de 0,12%, a 51.660 pontos.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com perdas acumuladas de quase 3% no mês de julho no Ibovespa, operadores afirmaram ao Broadcast, serviço de informações em tempo real da Agência Estado, que o indicador poderia apresentar alguma recuperação na sessão de hoje.

Mas como a Bolsa brasileira depende basicamente da disposição de não-brasileiros em investir - ou desinvestir -, o principal índice da Bovespa passou a concordar com os indicadores no exterior minutos depois da abertura.

As principais bolsas na Europa fecharam em queda e os índices em Wall Street recuam, pressionados por resultados de empresas do setor de tecnologia.

No front corporativo, o mercado está atento ao Bradesco, que passou para a fase final da disputa pelo HSBC Brasil e negocia o ativo com exclusividade, de acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast. As ações do banco abriram em leve alta e, mas passaram a cair. No início da tarde, os papéis do banco recuavam 0,69%.