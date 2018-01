Dólar cai mais. E o BC? Depois da alta pontual de sexta-feira, a cotação do dólar voltou a cair no início desta semana, mesmo com a indicação de que as exportações brasileiras começam a perder fôlego. Pesou mais sobre os preços, segundo analistas, a perspectiva de consistente entrada de moeda estrangeira no Brasil, embalada pela desoneração para aplicações em renda fixa. Na reunião de segunda-feira entre analistas e diretores do Banco Central, alguns saíram do encontro com a impressão de que o governo vai continuar comprando dólares do mercado para poder resgatar títulos da dívida externa. Aliás, são as compras praticamente diárias da moeda e as intervenções da autoridade monetária que, segundo analistas, impediram que o dólar comercial ainda não seja cotado a R$ 2. ?Os diretores enfatizaram com particular veemência que o objetivo de tal política continua sendo o de melhorar o perfil da dívida pública?, disse um profissional ouvido pela Agência Estado, acrescentando que o acúmulo de ativos em dólar é importante "seguro" no caso de turbulências externas. A fonte acrescentou que a diretoria do BC também abordou o plano de recompra dos bônus soberanos, que entrou em vigor este ano. ?Como foi anunciado, a intenção é recomprar os bônus com vencimento até 2010 e os Bradies Bonds?, informou a fonte, complementando que, neste caso, o total de bônus elegível é de US$ 20 bilhões.