Dólar cai para R$ 2,114 e Ibovespa reduz baixa a 0,8% O dólar inverteu o sinal de alta verificado na abertura do pregão. Às 12h07, o dólar comercial caía 0,14%, cotado a R$ 2,115. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, a moeda norte-americana à vista recuava 0,19%, a R$ 2,114. No mercado de ações, o Ibovespa - o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - desacelerou a queda e apresentava baixa de 0,80%, aos 40.088 pontos. No início do dia, a Bovespa chegou a cair mais de 1%. Segundo operadores, a bolsa paulista reagia aos comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, que sinalizou uma pausa no ciclo de aperto monetário no país durante depoimento no Congresso. Porém os investidores continuam na defensiva e preocupados com os efeitos da alta de juro na China, que subiu 0,27 ponto porcentual, para 5,85%. O receio dos investidores é de que a alta de juro na China reduza a demanda naquele país, o que teria reflexos negativos na economia mundial, em especial no mercado de commodities, que hoje está em recuo.