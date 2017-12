Dólar cai para R$ 2,156 após dados de imóveis nos EUA O dólar ampliou o ritmo de desvalorização, motivado pela divulgação do indicador de venda de imóveis novos nos Estados Unidos, que veio acima do esperado por analistas. O dado caiu 10,5% em fevereiro. Às 12h25, tanto o dólar comercial quanto a moeda negociada no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) registravam cotações idênticas, de R$ 2,156 (-0,28%). No mercado de ações, o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), subia 0,73%, aos 37.747 pontos.