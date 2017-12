Dólar cai pelo quarto dia seguido e fecha a R$ 2,135 O dólar comercial fechou hoje em queda de 0,19%, a R$ 2,135 no mercado à vista, no quarto dia seguido de baixa. A moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 2,121 e a máxima de R$ 2,136. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar também encerrou em R$ 2,135 (-0,19%). O Banco Central comprou dólar em mercado durante a tarde, à taxa de corte de R$ 2,133. Segundo operadores, a medida, porém, não segurou o recuo da moeda norte-americana. Analistas disseram que a queda do dólar foi influenciado pelo bom cenário externo, com juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries) ora em baixa, ora em alta bem comedida, e também com o petróleo e o risco Brasil com variaç]ão negativa. O cenário interno também foi bastante favorável, com a produção industrial de fevereiro superando o teto das estimativas.