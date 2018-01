Dólar cede a R$ 2,059 acompanhando alívio internacional A taxa de câmbio está em queda no início do pregão viva-voz na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). O primeiro negócio à vista fechado esta manhã teve o dólar cotado a R$ 2,059, o que representa baixa de 0,46% em relação ao valor negociado ontem no final da sessão. Os mercados externos amanhecem mostrando trégua no clima negativo que prevaleceu nos últimos dias, mas ainda não dá para se falar em otimismo. Os motivos do nervosismo recente não desapareceram e, a depender dos acontecimentos do dia, a oscilação mais forte dos ativos pode ser retomada. Os focos principais continuam sendo as tensões entre o Irã e o Reino Unido, por causa da captura dos marinheiros britânicos pelas forças iranianas no Golfo Pérsico, e as dúvidas sobre a saúde da economia norte-americana. No ambiente doméstico, o mercado de câmbio acompanhará hoje, às 14h30, o resultado consolidado das contas do setor público (Banco Central, INSS, Tesouro Nacional, empresas estatais e Estados e municípios) referente ao mês de fevereiro.