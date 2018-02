Dólar cede mais é é negociado a R$ 2,126, na mínima A taxa de câmbio acelerou ritmo de queda do dólar no início da tarde. Às 12h55, a moeda norte-americana era negociada a R$ 2,126 no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) nos contratos de liquidação à vista, recuo de 0,65% em relação ao valor de fechamentos dos negócios ontem. É a taxa mínima do dia registrada até este horário. Na abertura do mercado pela manhã, o dólar trocava de mãos a R$ 2,145. No mercado interbancário, o dólar comercial está cotado a R$ 2,13, queda de 0,51% no dia. O câmbio repercute o clima positivo nos Estados Unidos, onde os índices de preços de julho mostram que não há pressão inflacionária, o que provavelmente levará o banco central americano a manter os juros básicos estáveis em setembro, no nível de 5,25% ao ano.