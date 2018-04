Dólar começa o dia em leve alta, cotado a R$ 2,03 A taxa de câmbio registra leva alta no início do pregão viva-voz hoje na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). No primeiro negócio do dia, fechado às 9h15, o dólar foi cotado a R$ 2,03, valorização de 0,10% em relação ao final da sessão de ontem. O mercado de câmbio tem alguns motivos para iniciar os negócios hoje na defensiva. O principal deles é a expectativa que domina os mercados internacionais pela divulgação da ata da última reunião de política monetária do banco central americano (Fed), prevista para as 15 horas. O documento deve ajudar na leitura dos recentes indicadores econômicos norte-americanos. Internamente, há dois focos de atenção no câmbio. O primeiro deles, de ordem técnica, é a forte queda da cotação do dólar, que aproxima-se da marca psicológica de R$ 2,00. Parece consenso que esse piso será rompido no médio prazo. A questão é que, quanto mais cai a moeda, maior a chance de o Banco Central ser mais agressivo em suas compras - o que aconteceu ontem, que a autoridade monetária teria adquirido cerca de US$ 600 milhões em leilão no mercado. O segundo foco é o leilão de swap cambial reverso, cuja oferta será de US$ 1,55 bilhão. O leilão equivale à compra de dólares pelo BC no mercado futuro. A operação visa rolar parte de um vencimento de títulos que acontecerá no dia 2 de maio. Mas, como desta vez a rolagem começou com muita antecedência, é possível que a operação gere alguma pressão sobre os negócios.