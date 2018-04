Dólar comercial abandona queda e fecha a R$ 2,027 O câmbio abandonou a queda registrada nos dois últimos dias e fechou hoje em alta. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista encerrou na máxima, a R$ 2,027, com ganho de 0,32%. No mercado interbancário, o dólar comercial também terminou a R$ 2,027, porém com variação positiva de 0,30%. Desde a manhã, a moeda oscilou com valorização nos dois mercados, pressionada por um fluxo cambial mais fraco do que o registrado no dia anterior. Como era esperado pelo mercado, o Banco Central fez dois leilões hoje, reafirmando sua intenção de enxugar a liquidez com o intuito de dar sustentação ao dólar e aumentar as reservas do País. Essas atuações ajudaram na correção da moeda norte-americana frente ao real. Também foi considerado nesse ajuste a avaliação de alguns especialistas do mercado de que a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) da semana passada, divulgada hoje, indicou a possibilidade de retomada dos cortes de 0,50 ponto na taxa Selic no encontro de junho. "A ata da última reunião do Copom sinalizou que o Banco Central poderá afrouxar ainda mais a política monetária diante de um cenário que considera favorável", avaliou o ex-diretor da área internacional do Banco Central e consultor da EBS, Emílio Garófalo. Segundo ele, isso ficou claro com as menções de que a demanda interna não deve gerar pressão inflacionária e que a economia norte-americana deve desacelerar.