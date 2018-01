Dólar comercial abre a R$ 2,146, com alta de 0,09% O mercado cambial deve prosseguir desacelerando o passo hoje, penúltimo pregão do ano. Como na sexta-feira a clearing de câmbio da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) não funcionará, os negócios com dólar nesta quarta-feira devem ser feitos respeitando os limites específicos dos bancos. Na abertura do pregão, o dólar comercial valia R$ 2,146, em alta de 0,09%, em relação ao fechamento de ontem. O ambiente externo segue positivo e, na opinião de profissionais, dificilmente justificará algum movimento nos negócios no Brasil. Os índices futuros das bolsas norte-americanas registram alta. Na agenda internacional, está prevista a divulgação do indicador de vendas de imóveis residenciais novos em novembro, às 13 horas, e do índice de atividade industrial do Meio-Oeste dos EUA em novembro, às 15 horas. "Mas, a menos que haja uma grande surpresa, esses indicadores não devem mexer com os preços", diz um operador.