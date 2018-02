Dólar comercial abre a R$ 2,156, com perda de 0,32% O dólar comercial abriu hoje em queda de 0,32% no mercado interbancário, a R$ 2,156 e, pouco depois, acelerava a perda para 0,37%, a R$ 2,155. No mesmo instante, a moeda era negociada a R$ 2,153 no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Segundo analistas, o mercado doméstico de câmbio reagiu positivamente ao dado da inflação ao consumidor dos Estados Unidos (CPI) do mês de agosto, que veio em linha com as estimativas. A divulgação do índice provocou uma onda de compras dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. O papel de dez anos era negociado, às 10h31 (horário brasileiro), com taxa de juro de 4,7696%, com perda de 0,0219 ponto porcentual. Na BM&F, o contrato de dólar futuro, com vencimento em outubro, que já vinha em queda desde o início dos negócios, acentuou a desvalorização e bateu mínima de R$ 2,158. Há pouco, era negociado a R$ 2,161, com perda de 0,44%.