Dólar comercial abre a R$ 2,17, em baixa de 0,67% O dólar comercial foi cotado a R$ 2,17 no primeiro negócio fechado esta manhã no mercado à vista, baixa de 0,67% em relação ao fechamento de ontem (R$ 2,185). É o segundo dia seguido que a taxa de câmbio cede forte na abertura do dia. Na BM&F, o dólar estava cotado a R$ 2,179 às 9h50, baixa de 0,23% no dia. A tendência do dólar, baseada nos fundamentos econômicos e nas conseqüentes perspectivas para o fluxo de recursos, continua sendo de queda, reforçada desde sexta-feira pelas notícias de que o governo estuda medidas para desonerar e facilitar investimentos estrangeiros no País. Ontem, a cotação da moeda norte-americana fechou o dia no menor valor desde 6 de dezembro, a R$ 2,184 no pregão da BM&F e a R$ 2,185 no balcão. E nada indica que haja reversão hoje, a menos que os investidores resolvam realizar lucros.