Dólar comercial abre com alta de 0,18%, a R$ 2,180, no interbancário O dólar comercial abriu hoje em alta de 0,18%, a R$ 2,18, no mercado interbancário. Nos primeiros negócios, no entanto, o ganho foi reduzido para 0,05%, a R$ 2,177. No mesmo instante, o dólar negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, apresentava estabilidade, a R$ 2,175.