Dólar comercial abre em alta de 0,20% a R$ 2,029 O dólar comercial abriu em alta de 0,20%, negociado a R$ 2,029 no mercado interbancário de câmbio. O anúncio ontem do Banco Central de que será feita hoje a pesquisa de demanda para realização de um leilão de swap cambial reverso amanhã pode segurar a queda da cotação da moeda norte-americana. Mas a tendência do dólar continua sendo de baixa. Segundo operadores de câmbio, como o mercado internacional inicia o dia hoje "de lado", já demonstrando cautela na espera pela ata do banco central americano, que será divulgada amanhã, é possível esperar que a queda da cotação seja interrompida - pelo menos na abertura. "O fluxo continua intenso e não há dúvidas de que o dólar pode voltar a cair. Mas, no início do dia, é possível que o mercado fique de lado, talvez até em ligeira alta", prevê um operador. Ao anunciar a pesquisa de demanda para o leilão de amanhã, o BC está antecipando o início da rolagem do próximo vencimento de US$ 1,550 bilhão em contratos de swap cambial reverso, que acontece apenas no dia 2 de maio. E, com isso, dá um sinal de que está atento - e talvez preocupado - à aceleração no ritmo de queda da cotação. Mas não há dúvidas no mercado de que a cotação do dólar caminha para romper o piso de R$ 2,00. "Com superávits comerciais amplos e sustentáveis, os fluxos para os mercados acionários e de renda fixa ancorados na aceleração do crescimento, além das elevadas taxas de juros domésticas e crescentes reservas internacionais, o real vai se valorizar ainda mais?, afirmaram os economistas Ricardo Amorim e Roberto Padovani, do WestLB, ao jornalista João Caminoto, da Agência Estado, em Londres. O banco WestLB prevê que o dólar atingirá a marca de R$ 1,90 nos próximos meses.