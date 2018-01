Dólar comercial abre em alta de 0,23%, a R$ 2,149 A moeda norte-americana iniciou os negócios em alta hoje. Tanto o dólar comercial, no mercado interbancário, quanto o dólar negociado à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriram em alta de 0,23%, a R$ 2,149. Os analistas acreditam, contudo, que a tendência das cotações para o dia será definida apenas após a divulgação de indicadores nos EUA. Os dados da economia dos EUA continuam reforçando as apostas em queda da taxa de juros dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries). Até agora, os sinais de desaceleração da atividade norte-americana não preocupam ao ponto de impedir uma leitura favorável aos países emergentes, que tendem a beneficiar-se de um eventual corte do juro da maior economia do planeta. Porém, os analistas seguem atentos e cautelosos perante a divulgação de cada indicador, receosos que a desaceleração possa ser maior do que o desejável. Assim, hoje, sexta-feira espremida entre o feriado de Finados e o final de semana, os destaques da agenda para o mercado doméstico de câmbio vêm do exterior. O principal fato é o anúncio, pelo Departamento do Trabalho dos EUA, dos dados do nível de emprego em outubro, às 10h30 (de Brasília). A previsão mediana dos 23 economistas ouvidos pela Dow Jones Newswire é de crescimento moderado de 125 mil no número de vagas criadas em outubro, depois de aumento de apenas 51 mil em setembro. A previsão para a taxa de desemprego de outubro é 4,6% e a previsão para a variação no salário médio pago por hora é uma elevação de 0,3%. Ainda nos EUA, às 12 horas, será divulgado o índice de atividade dos gerentes de compras referente ao setor de serviços em outubro, pelo Instituto para Gestão de Oferta (ISM, ex-NAPM). Economistas prevêem que ele tenha subido para 54,8. Por aqui, a expectativa é de fluxo limitado, já que muitas empresas emendaram o feriado com o final de semana. Em Brasília também não é esperado nenhum evento de destaque e o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva está em viagem de descanso. A perspectiva é que o BC atue normalmente no mercado à vista, enxugando eventual sobra de dólares.