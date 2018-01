Dólar comercial abre em alta de 0,23%, cotado a R$ 2,143 A taxa de câmbio começou o dia em alta de 0,23% no mercado interbancário, com o dólar comercial negociado a R$ 2,143. Ontem o dólar havia fechado valendo R$ 2,138. A diferença de horas entre o Brasil e os Estados Unidos decorrente do horário de verão amornará eventuais repercussões da notícia mais aguardada do dia: a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) sobre a taxa de juros do país. A definição só será divulgada às 17h15 de Brasília, pegando o mercado doméstico de câmbio de portas fechadas. Ajustes nos preços dos ativos financeiros ficam para amanhã, já depois de os players internacionais terem digerido a informação. De qualquer forma, as expectativas em relação ao resultado da reunião do Fed devem pautar em grande parte o ritmo dos negócios do mercado doméstico de câmbio hoje. Embora os investidores tenham fechado consenso em torno da idéia de que o Fed manterá o juro estável em 5,25% ao ano, dividem-se quando o assunto são os próximos passos da política monetária norte-americana. Por isso, mais do que a definição da taxa, o mercado concentrará as atenções no comunicado do Fed que acompanha a decisão sobre o juro.