Dólar comercial abre em alta de 0,28%, a R$ 2,150, na BM&F O dólar comercial negociado no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriu hoje em alta de 0,28%, a R$ 2,150. Segundo analistas, passada a influência do vencimento dos contratos futuros de setembro nos negócios do mercado doméstico de câmbio, os investidores devem voltar a reger suas apostas pelo comportamento dos ativos internacionais e pelo fluxo de recursos do dia-a-dia. Hoje o mercado externo mostra-se retraído, com leve sinalização positiva, enquanto aguarda a divulgação de indicadores importantes dos EUA, entre eles o relatório sobre o mercado de trabalho. Há pouco, as bolsas européias operavam em alta; os futuros do mercado acionários norte-americano estavam de lado; os juros dos títulos do Tesouro dos EUA oscilavam ao redor da estabilidade; e o petróleo, apesar do desenrolar tenso das questões referentes ao programa nuclear do Irã, mostra valorização moderada, sem se afastar muito dos US$ 70 o barril.