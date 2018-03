Dólar comercial abre em leve alta, cotado a R$ 2,142 A taxa de câmbio registrou leve alta de 0,05% no início das negociações no mercado interbancário, com o dólar comercial cotado a R$ 2,142. Na sexta-feira, o câmbio havia fechado em R$ 2,141 por dólar. Hoje é feriado nos EUA e os mercados permanecerão fechados por lá. Isso deve reduzir substancialmente as operações de câmbio no Brasil, resultando num dia morno de negócios. Na agenda doméstica, o presidente Lula retorna das férias com um compromisso internacional - a posse do presidente eleito do Equador, Rafael Correa - que adia para amanhã a retomada de assuntos importantes como o pacote econômico. As principais bolsas européias operam em alta esta manhã. O impulso é dado pelo mercado de commodities metálicas e por informações corporativas. O petróleo também operava em leve alta na plataforma eletrônica ICE, de Londres, cotado a US$ 53 o barril.