Dólar comercial abre em queda de 0,05%, a R$ 2,1450 Hoje é dia de formação da ptax que será utilizada como parâmetro para o vencimento do contrato de dólar futuro para janeiro de 2007, no próximo dia 2. Isso pode garantir algum movimento no mercado de câmbio neste último pregão do ano. Segundo operadores, embora o mercado pareça satisfeito com o preço atual para liquidar os contratos, "se houver oportunidade, vão tentar derrubar ainda mais a taxa". Apesar desse estímulo para os negócios e de não haver hoje a limitação para a liquidação das operações em D+2 (uma vez que a clearing de câmbio estará em funcionamento no dia 2 de janeiro, quando serão liquidadas essas operações), ninguém espera um pregão de fortes emoções. "Aparentemente, o mercado deve ser tranqüilo, e tende a se acomodar, ainda que o mercado esteja atento a oportunidades", explica um operador. No começo do pregão, o dólar comercial era cotado a R$ 2,1450 (- 0,05%). Os investidores vão monitorar o mercado internacional também. Os primeiros sinais são de que pode haver algum ajuste nos preços no exterior, depois da forte alta das bolsas verificada ontem. Além disso, a agenda hoje está mais carregada e pode contribuir para uma realização de lucros. A ptax é a média das cotações do dólar apurada pelo Banco Central e ponderada pelo volume de negócios.