Dólar comercial abre em queda de 0,09%, a R$ 2,138 O dólar comercial abriu hoje com queda de 0,09%, a R$ 2,138 no mercado interbancário. Minutos depois, a queda era reduzida para 0,05%. No pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros, a divisa era negociada, no mesmo horário, a R$ 2,1375, com perda de 0,12%, mesmo preço de abertura. Analistas dizem que os negócios hoje serão influenciados pelo vencimento dos contratos futuros de setembro e também pelo comportamento do mercado internacional.