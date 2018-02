Dólar comercial abre em queda de 0,23% a R$ 2,134 O dólar comercial abriu hoje em queda de 0,23%, aos R$ 2,134 no mercado interbancário e a R$ 2,132 no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Segundo analistas, o feriado dos EUA, em comemoração ao Dia do Trabalho, deve roubar liquidez aos negócios domésticos de câmbio nesta segunda-feira. Internamente, a agenda também é fraca em eventos econômicos. A balança comercial a ser anunciada hoje, referente à primeira semana de setembro, contempla um único dia e também não deve ter efeito nas transações com dólar. Na pesquisa Focus, as estimativas para o valor do dólar no final deste mês caíram de R$ 2,17 para R$ 2,15. Para o final deste ano (R$ 2,20) e para o término de 2007 (R$ 2,30), no entanto, as estimativas foram mantidas.