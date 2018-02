Dólar comercial abre em queda de 0,28%, a R$ 2,132 O dólar comercial abriu hoje com perda de 0,28%, a R$ 2,132. No pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros, a moeda era negociada a R$ 2,13, com perda de 0,3%. Segundo analistas, a disputa em torno dos contratos futuros deve se sobrepor. Por enquanto, os dados divulgados nos Estados Unidos são considerados favoráveis. Entre as notícias positivas, o PIB norte-americano foi revisto para cima, mas abaixo da previsão de analistas. A estimativa de criação de novas vagas pela consultoria ADP/Macroeconomic Advisors não demonstram pressões adicionais ao apertado mercado de trabalho nos EUA. E as declarações do presidente do Federal Reserve Bank de Dallas, Richard Fisher, foram de que a inflação norte-americana está sob controle.