Dólar comercial abre estável a R$ 2,16 O dólar comercial abriu estável, negociado a R$ 2,16 no mercado interbancário. Às 11 horas, a moeda norte-americana valia R$ 2,162, ligeira alta de 0,09%. Apesar do feriado municipal em São Paulo e no Rio de Janeiro, as duas praças onde está concentrada a maioria dos negócios, há operações de câmbio (inclusive com bancos em São Paulo, em expediente interno) com empresas e em outras cidades. A mesa de câmbio do Banco Central também está funcionando normalmente.