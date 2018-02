Dólar comercial abre estável na BM&F, a R$ 2,154 O dólar comercial negociada no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriu estável hoje, a R$ 2,154. Analistas dizem que a forte quantidade de indicadores que serão divulgados nesta semana recomendam cautela e sinalizam grande chances de volatilidade nos ativos financeiros pela frente. Por isso, mesmo com um rol de acontecimentos de menor destaque nesta segunda-feira, o mercado doméstico de câmbio deve mostrar-se retraído nos negócios, acompanhando de perto o comportamento internacional. No exterior, os primeiros sinais também são negativos. Há pouco, as taxas de juros dos exibiam pequena alta e as bolsas leves baixas tanto na Europa, quanto nos índices futuros de Nova York. Já o petróleo apresenta-se como bálsamo do dia, mostrando queda expressiva, refletindo o alívio dos investidores perante o enfraquecimento da tempestade tropical Ernesto, que se aproxima do Golfo do México. Internamente, há a reunião de amanhã do Conselho Monetário Nacional (CMN) e o encontro do Copom entre amanhã e quarta-feira. No mercado de câmbio, investidores estarão envolvidos na disputa em torno da formação da média de preços apurada pelo Banco Central (ptax) de fim de mês. A taxa é usada para liquidar os contratos de dólar na Bolsa de Mercadorias & Futuros.