Dólar comercial acelera alta e vale R$ 2,324 O dólar comercial acelerou o ritmo de alta neste final de manhã, com os mercados norte-americanos e emergentes novamente exibindo números ruins. Às 12h03m, a moeda dos EUA era negociada por R$ 2,324 no mercado interbancário, com alta de 2,15%. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista subia 1,52%, a R$ 2,324.