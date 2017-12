Dólar comercial bate R$ 2,36, com ganho de 2,92% O dólar comercial bateu a cotação de R$ 2,36, a maior do dia, apresentando alta de 2,92% em relação ao fechamento de ontem. O nervosismo dos últimos dias persiste. Às 13h02, o risco Brasil subia cinco pontos, para 290 pontos, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) perdia 1,81%. No mesmo horário, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) de um dia com vencimento em janeiro de 2008, o mais líquido negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), disparava para 15,84% ao ano, com alta de alta de 0,36 ponto porcentual.