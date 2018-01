Dólar comercial cai 0,05% e fecha cotado a R$ 2,186 O dólar comercial fechou na mínima de R$ 2,186, com queda de 0,05%, nesta quarta-feira. Com a interrupção da seqüência de relatórios de bancos piorando as suas recomendações para emergentes, o mercado doméstico de câmbio deu sinais de que não conseguiria se sustentar na trajetória de alta em que operou boa parte da manhã. A melhora ocorreu principalmente depois que as bolsas dos EUA iniciaram o pregão em alta e após os exportadores confirmarem presença forte nos negócios, o que é habitual no início de cada mês. Além disso, o risco país exibiu melhora no decorrer do período e também teve influência nas transações do mercado doméstico.