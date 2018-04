Dólar comercial cai 0,10% e fecha a R$ 2,032 Após subir de manhã pressionado por compras defensivas por causa da divulgação do dado sobre o número de vagas no mercado de trabalho norte-americano amanhã, o câmbio fechou hoje em baixa pelo quarto pregão consecutivo. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista caiu 0,07% e terminou a R$ 2,0315. No mercado interbancário, o dólar comercial encerrou a R$ 2,032, em baixa de 0,10%, o menor patamar registrado desde o dia 5 de março de 2001 (R$ 2,023). Segundo operadores, a desaceleração do câmbio seguida de renovação das mínimas no período da tarde refletiu a menor demanda no mercado à vista em meio ao fluxo cambial positivo. As altas da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e do mercado de ações dos Estados Unidos, além da renovação da mínima histórica do Risco Brasil para 161 pontos, igualando-se novamente ao risco dos emergentes, também favoreceram o recuo do dólar.