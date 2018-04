Dólar comercial cai 0,10%, na mínima de R$ 2,032 O dólar comercial era negociado a R$ 2,032 às 12h37, em baixa de 0,10%, na taxa mínima do dia registrada até este horário no mercado interbancário de câmbio. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar à vista também vale R$ 2,032, recuo de 0,05%. A taxa máxima do dólar hoje até agora foi de R$ 2,039. A desvalorização da moeda norte-americana acumulada desde o começo do ano já se aproxima de 5%. A taxa de câmbio no nível de R$ 2,03 por dólar é a mais baixa dos últimos seis anos. A última vez que o dólar foi negociado nesse valor foi no começo de março de 2001.