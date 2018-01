Dólar comercial cai 0,14% e encerra a R$ 2,143 A moeda norte-americana teve hoje seu quarto pregão consecutivo de queda e terminou o dia valendo R$ 2,143 tanto no mercado interbancário quanto no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). No primeiro caso, o dólar comercial fechou em baixa de 0,14%, após oscilar entre a mínima de R$ 2,141 e a máxima de R$ 2,148. Na BM&F, o recuo foi de 0,12%. O fluxo cambial positivo tanto pelo segmento financeiro como pelo comercial assegurou mais um recuo das cotações. "Houve migração de estrangeiros posicionados em dólar para a Bolsa paulista e os exportadores também reapareceram com força, garantindo mais um dia de baixa", disse um operador. Como as decisões de juro na Europa hoje vieram dentro do esperado, o mercado de moedas opera ao redor da estabilidade. Por volta das 16h30, o euro caía 0,05% a US$ 1,3292; e o dólar subia 0,13% a 115,18 ienes. O Banco Central Europeu (BCE) elevou a taxa de juros da União Européia em 0,25 ponto porcentual, para 3,5% ao ano, como era esperado pelos analistas. Já o Banco da Inglaterra manteve sua taxa de juro de referência inalterada em 5% ao ano, depois de dois dias de reunião de política monetária. A decisão era esperada e não foi seguida de qualquer comentário adicional, além da informação de que a ata do encontro será divulgada no dia 20 de dezembro.