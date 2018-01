Dólar comercial cai 0,18% e fecha a R$ 2,164 O dólar encerrou hoje em baixa tanto na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) quanto no mercado interbancário (dólar comercial). As cotações da moeda norte-americana devolveram as altas exibidas desde a abertura e passaram a recuar após o leilão de compra de dólar feito à tarde pelo Banco Central e em sintonia com a renovação das máximas registradas pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que acompanha o firme desempenho do mercado de ações em Nova York. Às 16h38 a Bovespa subia 2,51% "O avanço das Bolsas de Nova York é influenciado por notícias corporativas e a queda forte do petróleo. O recuo do risco Brasil também favorece os mercados domésticos", comentou um operador. Por volta das 16h30, o risco Brasil caía 1,75% (-4 pontos) a 225 pontos-base. O dólar negociado no pregão viva-voz da BM&F encerrou em queda de 0,02% a R$ 2,1665. Já o dólar comercial terminou o dia na mínima, a R$ 2,1640, com perda de 0,18%. A máxima registrada pelo moeda no mercado interbancário (dólar comercial) foi de R$ 2,169. Na BM&F, o dólar à vista oscilou 0,35% entre a mínima de R$ 2,1660 (-0,05%) e a máxima de R$ 2,1735 (+0,30)%.