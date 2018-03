Dólar comercial cai 0,19% e fecha a R$ 2,131 Com liquidez reduzida, o dólar fechou hoje em baixa. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) o dólar à vista caiu 0,21%, a R$ 2,1295. No mercado interbancário, o dólar comercial teve desvalorização de 0,19% e terminou cotado a R$ 2,131 - a menor cotação desde o dia 16 de outubro de 2006, quando atingiu R$ 2,130. A renovação das máximas pela Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) paulista no nesta tarde - às 16h39 a bolsa paulista subia 1,56% - e a queda do risco Brasil (a 187 pontos-base) estimularam vendas de moeda por tesourarias. O fluxo cambial foi aparentemente positivo e operadores voltaram a notar a presença de estrangeiros se posicionando no mercado futuro de derivativos, o que ajuda a deprimir as cotações do dólar à vista.