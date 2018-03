Dólar comercial cai 0,21% e fecha a R$ 2,130 O câmbio fechou hoje em queda cotado a R$ 2,130 nos dois mercados, porém com variações diferentes. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) o dólar à vista terminou em baixa de 0,23%, enquanto o dólar comercial caiu 0,21%. Depois de oscilar pouco de manhã e ao redor da estabilidade, o dólar acentuou a queda durante à tarde, quando bateu a mínima de R$ 2,129 pouco antes do leilão de compra do Banco Central (BC). O recuo mais forte, segundo operadores consultados, refletiu a movimentação dos investidores posicionados na venda no mercado futuro e que teriam reforçado a oferta de moeda no mercado à vista com o objetivo de antecipar o enfraquecimento da ptax. A ptax, que será formada amanhã e usada na quinta-feira para a liquidação do dólar fevereiro/07 na BM&F, trata-se da média das cotações do dólar apurada pelo BC e ponderada pelo volume de negócios.