Dólar comercial cai 0,25%, negociado a R$ 2,032 O dólar comercial é negociado em baixa de 0,25% no início desta manhã, a R$ 2,032 no mercado interbancário. A cotação da moeda norte-americana passou a cair após a divulgação da inflação ao consumidor nos EUA, referente ao mês de março. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,6% no mês passado, dentro das previsões dos analistas financeiros. Com isso, o mercado reagiu bem ao índice. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), onde o dólar começou o dia em alta de 0,05%, a taxa de câmbio também inverteu o sinal e às 9h44 valia R$ 2,03 por dólar, baixa de 0,29%, na mínima do dia até este horário.