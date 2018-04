Dólar comercial cai a R$ 2,015 e BC faz leilão O dólar comercial acelera o ritmo de queda a R$ 2,015, às 10h30, e o Banco Central (BC) anuncia leilão de swap cambial reverso (equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro). Trata-se do primeiro leilão de swap cambial reverso desde que o BC mudou as regras, publicadas na semana passada, informando que avisaria com antecedência a realização deste tipo de operação. Às 10h35, o dólar comercial valia R$ 2,024, em baixa de 0,25%.