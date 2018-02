Dólar comercial cai, ainda sob influência de decisão do BC da Suíça

O dólar à vista no balcão opera em baixa nesta sexta-feira, devolvendo parte da alta do dia anterior, causada, sobretudo, por decisão do Banco Central da Suíça (SNB). O dólar à vista caía 0,53% por volta das 11h15, cotado a R$ 2,620.

A Suíça desistiu da política cambial que previa um piso para as cotações da moeda local. A estratégia abandonada atrelava o preço do franco suíço à moeda única europeia. Assim, o euro deveria custar, no mínimo, 1,20 franco. Para cumprir essa relação, o BC suíço intervinha no mercado. A estratégia, grosso modo, pode ser comparável às ações do BC no Brasil para respeitar as bandas cambiais até 1999. A diferença é que a Suíça continha a valorização do franco e no Brasil a ação tentava conter a desvalorização do real.

O sentimento ainda é ruim no exterior nesta manhã. Porém, as expectativas em relação à decisões de política monetária na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, além da agenda norte-americana, favorecem o ajuste no mercado de câmbio.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bolsa. A Bovespa trabalha em alta. Por volta do mesmo horário, subia 0,70%, na altura dos 48.390 pontos. Os negócios locais estendem a recuperação da véspera, quando a Bolsa interrompeu uma sequência de quatro quedas seguidas. Entende-se entre investidores que ainda há espaço para a ampliação de ganhos dos ativos.

As ações Petrobrás operam instáveis. No horário, os papéis ordinários (ON) e preferenciais (PN) estavam em queda 0,11%. O movimento é influenciado de algum modo por entrevista da noite passada, em que o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, afirmou que Graça Foster continuará no comando da companhia.

A retomada dos contatos futuros de petróleo, diante de sinais de que poderá haver redução do desequilíbrio entre a oferta e a demanda por petróleo no mercado internacional, ajuda a Petrobrás.