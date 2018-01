Dólar comercial cai mais de 1% e fecha a R$ 2,044 O câmbio fechou hoje em forte queda nos dois mercados. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista terminou a R$ 2,040, em queda de 1,38%. Trata-se da menor cotação de sua história na BM&F, onde os negócios começaram em fevereiro de 2006. Já no mercado interbancário, o dólar comercial caiu 1,21%, a R$ 2,044, - o menor valor registrado desde 7 de março de 2001. Os investidores em câmbio operaram em sintonia com a melhora das Bolsas em Nova York e em São Paulo, que reagiram positivamente hoje à revisão em alta do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no quatro trimestre, de uma taxa anualizada de 2,2% para 2,5%. Às 16h42, o Ibovespa tinha alta de 2,33%.