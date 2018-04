Dólar comercial cai na abertura, cotado a R$ 2,03 O câmbio começou o dia em baixa nos dois mercados. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista abriu com recuo de 0,23% a R$ 2,0299. No mercado interbancário, dólar comercial valia R$ 2,03 (-0,25%) na abertura do pregão. A variável mais importante para o mercado de câmbio hoje será a provável atuação do Banco Central (BC). Ontem, a autoridade monetária fez apenas uma intervenção, comprando dólares junto ao mercado interbancário. E, mesmo assim, a cotação fechou em queda de 0,07% a R$ 2,0345 na BM&F e baixa de 0,05% a R$ 2,035 no interbancário. Para hoje, é forte a expectativa de que o BC repita a dose da segunda-feira e faça, além do leilão de compra de dólares, leilão de swap cambial reverso (o equivalente a uma operação no mercado futuro) - não necessariamente nessa ordem. Profissionais comentam que a mudança de estratégia do BC, de fazer o leilão de compra de dólares mais cedo, permitiu maior liquidez ao mercado. Quando o padrão era o BC comprar dólares por volta das 15h30, lembram operadores, muitos bancos aproveitavam para comprar moeda barata pela manhã do exportador e vendiam mais caro à tarde para o BC. Agora, com a nova postura do BC, esses players acabaram vendendo esses dólares adquiridos no início do dia ao próprio mercado.