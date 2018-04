Dólar comercial cai pelo 2º dia seguido, a R$ 2,021 O forte fluxo cambial positivo hoje se sobrepôs a dois leilões do Banco Central (BC) - um de swap reverso equivalente a uma compra de dólares no mercado futuro) de manhã e outro de compra de moeda à tarde no mercado à vista - e o dólar terminou em queda pelo segundo dia seguido. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista encerrou em baixa de 0,69%, cotado a R$ 2,0205. No mercado interbancário, o dólar comercial terminou a R$ 2,021, com recuo de 0,69%. A continuidade das firmes altas do mercado de ações norte-americano e da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), após a divulgação do Livro Bege do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), também favoreceu a renovação das mínimas do dólar após o leilão de compra do BC, que voltou a ser feito no horário tradicional à tarde. Depois de anunciar ontem à noite que não avisaria mais aos bancos por telefone a realização de leilão de swap cambial, mas somente por meio do Sistema de Informações do Banco Central (Sisbacen), o Banco Central fez um novo leilão "surpresa" no fim da manhã, mas não conseguiu conter a baixa das cotações. Mesmo depois dessa operação de swap, o dólar à vista iniciou a tarde renovando as mínimas e o Banco Central realizou outro leilão, desta vez de compra. E novamente, as cotações à vista aceleraram a queda.