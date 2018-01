Dólar comercial deixa de cair e sobe a R$ 2,089 A moeda norte-americana, que operou em baixa pela manhã e início da tarde, passou subir. Às 15h36, o dólar comercial registrava alta de 0,14%, cotado a R$ 2,089, na máxima até o momento acima. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista tinha ganho de 0,29% e valia R$ 2,091, também na máxima. Hoje, o Banco Central (BC) voltou a atuar no mercado de câmbio à vista, na compra de moeda, como o objetivo de fazer com que a moeda passasse a valorizar. A desvalorização dos últimos dias têm preocupado empresários e o próprio governo. Ontem à noite, por exemplo, o presidente Lula convocou os principais integrantes da equipe econômica para uma reunião que discutiu, entre outros assuntos, a valorização do dólar.