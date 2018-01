Dólar comercial devolve queda e Bovespa reduz ganhos Os mercados financeiros apresentam piora esta tarde. Nos Estados Unidos, os principais índices das bolsas de valores inverteram o sinal e passaram a cair. Com isso, houve piora também no Brasil, onde o mercado de câmbio opera nas cotações máximas do dia e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) reduz os ganhos. Às 14h54, no mercado interbancário, o dólar comercial recuava 0,05%, a R$ 2,076. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista perdia 0,02%, também a R$ 2,076. O Ibovespa, por sua vez, avançava 0,71%, após já ter subido hoje 1,44%. Em Nova York, o índice Dow Jones cedia 0,56% e o Nasdaq recuava 0,21%.